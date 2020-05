Pogoda. IMGW przewiduje poprawę warunków. Sprawdź, co jeszcze przyniesie zimna Zośka

Termometry pokaż od 12°C do 16°C, nieco chłodniej miejscami nad morzem i na Pogórzu Karpackim, około 11°C. Wiatr w przeważającej części kraju słaby i umiarkowany.

Zimna Zośka 2020

Zimna Zośka, jak co roku wypada 15 maja. Mimo jego sezonowości, wiele osób zastanawia się, skąd wzięła się ta nazwa i co oznacza. Zimna Zośka (inaczej zimni ogrodnicy) to zjawisko klimatyczne charakterystyczne dla środkowej Europy przypadające na połowę maja.