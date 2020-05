Pogoda 6 maja. IMGW ostrzega - intensywne opady deszczu. Alarm dla trzech województw

Alarmy obowiązują na terenie powiatu żywieckiego w województwie śląskim oraz w powiatach: suskim, nowatorskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim (woj. małopolskie), a także w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, brzozowskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim (woj. podkarpackie). Ostrzeżenia obowiązują do czwartku 7 maja, do godziny 3 nad ranem .

Pogoda 6 maja. Maksymalnie 16 stopni Celsjusza

Kolejny dzień maja przynosi także ochłodzenie. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 16 st. C. w województwie lubuskim, do 8 stopni na południowym wschodzie kraju. W centrum i na północy od 11 do 13 stopni, podobnie będzie też na Podlasiu. Na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku temperatura wahać się będzie pomiędzy 14 a 15 st. C.