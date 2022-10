Podniebna walka dronów Ukraińców i Rosjan. Jeden z nich został staranowany [WIDEO]

Do sieci trafiło nagranie, na którym można zobaczyć podniebne starcie rosyjskiego i ukraińskiego drona Mavic. Nagranie z bezzałogowca Sił Zbrojnych Ukrainy pozwala dokładnie zobaczyć, jak wyglądał pojedynek polegający na staranowaniu wrogiego obiektu.

Taran powietrzny to taktyka znana od wielu lat, która zdaniem licznych ekspertów została wymyślona przez Rosjan. W najprostszy sposób można ją przedstawić jako uderzenie własnym obiektem (w tym przypadku dronem) w podobny obiekt należący do wroga. Bardzo często takie uderzenie nie było wyrazem rozpaczy i chęcią popełnienia heroicznego samobójstwa, a przemyślaną taktyką pokazującą umiejętności, odwagę i doświadczenie pilotów.

Bez wątpienia taran powietrzny z użyciem dronów jest łatwiejszy do wykonania, bo jego operator nie ryzykuje utratą życia w przypadku popełnienia błędu. Co najwyżej dojdzie do zniszczenia sprzętu. Z nagrania, które można zobaczyć powyżej, wynika, że ukraiński dron nie odniósł poważniejszych "obrażeń" podczas powietrznej walki.