Pod Saharą kryje się ogromny zbiornik wody. Jest jak siedem Bałtyków

W ciągu ostatnich kilkunastu tysięcy lat Sahara przechodziła ogromne zmiany, wraz z jej równoległym i różnorodnym wpływem na klimat. Kiedy klimat robił się suchy, stawała się takim jak dziś, nieprzyjaznym do życia miejscem. Analogicznie było w przypadku wilgoci.

I chociaż klimat się zmieniał, robiło się sucho i nie pojawiały się kolejne deszcze przynoszone przez wiatry monsunowe, to woda nie mogła do końca zniknąć. Zabrakło jej na powierzchni, ale wciąż ogromne jej ilości znajdowały się głęboko pod ziemią. Mówimy tu o głębokości prawdopodobnie kilkuset do kilku tysięcy metrów głębokości.