Poczta Gmail - jak łatwiej panować nad wiadomościami? Triki

Gmail to jedna z najpopularniejszych usług poczty elektronicznej. Niestety coraz większa liczba mailu wpadająca do skrzynek z każdym rokiem, sprawia, że coraz trudniej jest nad tym wszystkim zapanować. Podpowiadamy, jak łatwiej panować nad wiadomościami.

Poczta Gmail - jak łatwiej panować nad wiadomościami?

Zmiana układu listy wiadomości przebiega w podobny sposób: przechodzimy do Ustawień , a następnie wybieramy Układ interfejsu . Tam możemy wybrać jeden spośród trzech wariantów:

Poczta Gmail - filtry i etykiety, by sprawnie porządkować wiadomości

Gmail pozwala na filtrowanie wiadomości w pięciu podstawowych kategoriach: społeczne, fora, oferty, powiadomienia oraz główne. Jednak jeżeli to dla was za mało, to z łatwością możecie dodać kolejne etykiety oraz filtry, które pozwolą łatwiej zarządzać pocztą.