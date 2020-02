Slack i Teams będą mieć konkurencję. Google tworzy połączenie Hangouts, Gmaila i Dysku

Google pracuje nad nową aplikacją w G Suite, która połączy funkcje kilku innych, by w efekcie zagrozić pozycji Slacka i Microsoft Teams – komunikatorów chętnie wykorzystywanych w firmach. Wiele szczegółów nie jest na razie znanych, ale wszystko zapowiada się na przełomowy program.

Choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone, wiele wskazuje na to, że więcej szczegółów zostanie udostępnionych najszybciej w maju, podczas konferencji Google I/O 2020. To to samo wydarzenie, podczas którego Google dzieli się z użytkownikami nowościami związanymi z nową edycją Androida.