Człowiek-dinozaur. Tak moglibyśmy wyglądać

Co by się stało, gdyby 65 milionów lat temu meteoryt nie uderzył w Ziemię, przyczyniając się do wyginięcia dinozaurów? W 1982 r. kanadyjski paleontolog Dale Russell zaproponował hipotezę, według której inteligentne troodony mogłyby ewoluować w sposób zbliżony do ssaków, co mogłoby doprowadzić do pojawienia się gadów o humanoidalnym wyglądzie.