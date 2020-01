PLL LOT może przejąć niemieckie linie Condor Airlines. Należały do upadłej firmy Thomas Cook

Polskie Linie Lotnicze LOT chcą zakupić niemieckiego przewoźnika Condor Airlines. Linie należały dotychczas do upadłego biura Thomas Cook. Finansowanie transakcji mają zapewnić PKO BP, Pekao i PZU. Termin składania ofert mija 17 stycznia.

PLL LOT ponad trzy lata temu przejęły udziały estońskich linii lotniczych Nordica. Jeśli plany rodzimego przewoźnika się powiodą, wkrótce dołączą do nich kolejne. Mowa o niemieckim Condor Airlines, które należały do upadłego w 2019 roku brytyjskiego biura turystycznego Thomas Cook . Jak informuje serwis money.pl, finansowanie transakcji mają zapewnić PKO BP, Pekao i PZU.

Niemieckie linie lotnicze posiadają łącznie 35 samolotów Airbus (A320-200 i A321-200) oraz Boeing (757-300 w wersji 1 i 2 i 767-300ER). Z ich usług korzysta około 7 milionów pasażerów rocznie . Przewoźnik lata do prawie 80. miejsc na świecie, zlokalizowanych na wszystkich kontynentach, nie licząc Australii.

Niemieckie media poinformowały, że Polska Grupa Lotnicza nie jest jedynym kandydatem do przejęcia Condor Airlines. Zakupem linii zainteresowane są jeszcze przynajmniej dwa podmioty, w tym amerykański fundusz inwestycyjny. Warto podkreślić, że w związku z faktem, iż linie Condor obsługują trasy wewnątrzunijne, jednym z głównych warunków zakupu jest to, by większościowy udziałowiec był zarejestrowany w Unii Europejskiej. Taki warunek ma spełniać jedynie LOT.