Platformy, piramidy i setki kilometrów dróg. W Gwatemali odkryto ruiny blisko 1000 osad Majów

Zespół naukowców z kilku amerykańskich instytucji, we współpracy ze swoimi kolegami z Francji i Gwatemali, odkrył na ogromnym obszarze północnej Gwatemali 964 osady połączone ze sobą siecią dróg. Uczeni uważają, że budowle pochodzą z okresu preklasycznego, który trwał od około 1000 roku p.n.e. do 200 roku n.e. W artykule opublikowanym w czasopiśmie "Ancient Mesoamerica" ( DOI: 10.1017/S0956536122000244 ) grupa opisała przeprowadzone badania z wykorzystaniem technologii Lidar.

Lidar (Light Detection and Ranging) to system wykrywania podobny do radaru , ale oparty na świetle laserowym, a nie falach radiowych. W ostatnich latach wykorzystywany był do mapowania gęstych lasów tropikalnych w poszukiwaniu śladów starożytnych cywilizacji. Lasery stosowane w takich systemach są w stanie penetrować roślinność i wodę. Dzięki tej przełomowej technologii, naukowcy są w stanie cyfrowo usunąć z obrazów baldachim drzew i wierzchniej warstwy roślinności odsłaniając ukryte budowle, drogi i inne ciekawe dla archeologów miejsca .

W niektórych miejscach zidentyfikowano duże platformy i piramidy, co sugeruje, że mogły one służyć jako centra polityczne. Co ciekawe, społeczność zamieszkująca nowo odkryte osady charakteryzowała się zamiłowaniem do aktywności fizycznej, bo w całym systemie znaleziono łącznie 30 boisk do uprawiania różnych sportów.