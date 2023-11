Planują wykończyć Ukraińców. Chcą to zrobić przed zimą

Irańskie bezzałogowe statki Shahed-136 to stosunkowo nowe konstrukcje, których produkcję rozpoczęto dopiero kilka lat temu. Korzenie tych dronów sięgają jednak lat 80. ubiegłego wieku, kiedy w Republice Południowej Afryki postanowiono opracować drona do zwalczania stacji radiolokacyjnych. Po latach rozwoju i modernizacji stworzono Shahed-136.

Napędzany chińską kopią niemieckiego silnika Limbach L550E, Mado MD550, bezzałogowiec rozpędza się do prędkości ok. 185 km/h i może pracować na pułapie do 4 km. Tajemnicą pozostaje nadal realny zasięg irańskiej konstrukcji, bowiem źródła podają różne wartości. Zgodnie z niektórymi, Shahed-136 ma mieć donośność nawet 2,5 tys. km, natomiast nie brak też doniesień mówiących, że dron dosięga "tylko" 1 tys. km.