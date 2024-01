Planetoida minie Ziemię. Ma prawie pół kilometra

Planetoida, która otrzymała nazwę (2008 OS7), zbliży się do Ziemi w piątek 2 lutego bieżącego roku o godzinie 15:41 czasu polskiego. Mimo że jest to bliskie spotkanie, eksperci z dziedziny astronomii uspokajają, że nie ma powodów do niepokoju. Odległość, na której planetoida przeleci obok naszej planety, wyniesie bowiem 2,8 miliona kilometrów.

Planetoida przeleci obok Ziemi

Obiekt kosmiczny przemierzy tę odległość z prędkością około 18 km/s. Szacuje się, że jego rozmiary wynoszą od 210 do 480 metrów, co czyni go względnie rzadkim przypadkiem, biorąc pod uwagę, że prawie codziennie mamy do czynienia ze zbliżeniami obiektów o mniejszych średnicach, na przykład kilkunastu metrów.

Planetoida ta krąży wokół Słońca co około 2,6 roku. Jest częścią grupy Apolla, która skupia planetoidy bliskie Ziemi, a ich orbity przecinają nie tylko orbitę naszej planety, ale także orbitę Wenus, a czasami nawet orbitę Merkurego. Nazwa grupy wywodzi się od asteroidy (1862) Apollo. Astronomowie mają na swojej liście blisko 19 tysięcy planetoid tego typu.

Obiekty zbliżające się do Ziemi, głównie planetoidy, są nazywane "obiektami bliskimi Ziemi", co w języku angielskim brzmi "Near-Earth objects", a skrótowo - NEO. Naukowcy zaliczają do tej grupy takie ciała, które krążą wokół Słońca na orbicie bliżej niż 1,3 jednostki astronomicznej (jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca, wynosząca około 150 milionów kilometrów).

Zidentyfikowano już kilkadziesiąt tysięcy obiektów NEO. Są one odkrywane, katalogowane i monitorowane przez specjalne projekty obserwacyjne. Wśród nich wyróżnia się tzw. potencjalnie niebezpieczne planetoidy (ang. potentially hazardous asteroids, w skrócie PHA), które są to ciała, które zbliżają się na 0,05 jednostki astronomicznej (19,5 odległości do Księżyca) i mają rozmiary na tyle duże, że mogłyby spowodować katastrofę o skali regionalnej, gdyby doszło do ich uderzenia (rozmiary większe niż 140 metrów).

Planetoida (2008 OS7) jest zaliczana do grupy tych potencjalnie niebezpiecznych obiektów (zbliżenie na 0,019 jednostki astronomicznej).