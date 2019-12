Pizza Hut też pozwoli zrezygnować z szynki lub salami. Alternatywą "roślinne mięso"

Layer 1

Mój burger składał się z białka grochu, skrobi ziemniaczanej, oleju kokosowego i bobu. "Krwistości" nadaje mu sok z buraka. Jak twierdzą producenci, jeden kotlet zawiera 20g białka (roślinnego), czyli więcej niż w przypadku mięsa wołowego. (...) W smaku zupełnie jak mięso, a nawet trochę lepsze. Struktura kotleta bardzo podobna do mięsnej. Różnica taka, że w przypadku wołowiny mielibyśmy raczej nierówną powierzchnię kotleta, a w przypadku Beyond Burger jest on bardzo "ułożony".