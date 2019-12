Piosenka, którą znają wszyscy? Shazam pokazuje, że Last Christmas dla wielu jest nowością

Zaczyna grać już w listopadzie i nie przestaje co najmniej do świąt. Wydaje się, że "Last Christmas" rozpozna każdy po jednej nutce. Tymczasem prawda jest inna. Może to dlatego świąteczny hit dostaje drugie życie?



Synonimem świątecznego nastroju jest oczywiście "Last Christmas" (Youtube.com)

Shazam to popularna aplikacja do rozpoznawania piosenek. Jeżeli jakaś melodia lecąca w radiu wpada nam w ucho, wystarczy uruchomić program, by ten po chwili wskazał, jaki to utwór i wykonawca. Shazam rozpoznaje nawet muzykę odtwarzaną w aplikacjach i na słuchawkach, więc to bardzo przydatna aplikacja.

Shazam ma też swoją listę przebojów - najczęściej "sprawdzanych" piosenek. Jak zauważył na Twitterze muzyk Kamil Pivot, w rankingu całkiem wysoko plasuje się dobrze wszystkim znane "Last Christmas".

Piosenka w globalnym rankingu zajmuje 39 miejsce, w polskim - 48. Dane są ciekawe, bo przecież Shazam to nie niszowa aplikacja, tylko program, którego korzysta ponad 100 milionów użytkowników każdego miesiąca.

"Oznacza to, że są ludzie, którzy, słysząc to w radiu, myślą sobie 'o kurde, super piosenka, muszę wiedzieć, co to jest', wyciągają telefon i odpalają Shazama" - ironizuje artysta.

Być może nie jest tak źle i to wcale nie efekt różnicy pokoleń. Shazam ma też funkcję "Auto Shazam", która pozwala aplikacji na ciągłe nasłuchiwanie dźwięków w tle i identyfikowanie muzyki. Nawet wtedy, gdy ekran jest wygaszony, a telefon zablokowany.

Wystarczy więc słuchać przed świętami radia, mieć znajomych śmieszków lub przynajmniej raz odwiedzić centrum handlowe w listopadzie bądź grudniu, by nabić "Last Christmas" wynik.

To jednak ciekawe, że stara i dobrze znana piosenka wciąż żyje w nowych aplikacjach. Wydawać by się mogło, że wszyscy mają ja po dziurki w nosie - szczególnie przed świętami - a tymczasem teledysk doczekał się nowej wersji, w 4K. Mało tego - w pięć dni udało się nabić prawie 6 mln wyświetleń.

Nie jest to może rekordowo dużo - utwór "Patointeligencja", o którym dyskutowała cała Polska, w tydzień zrobił ponad 6 mln wyświetleń - szczególnie jak na tak dobrze znany przebój, ale i tak tragedii nie ma.