Pilot F-16 pokonany przez SI. Rząd USA zapowiada przełom

Pentagon stawia na coraz większy rozwój technologii wojskowych, w których wykorzystywana będzie sztuczna inteligencja czy roboty . I chociaż bezzałogowe maszyny lotnicze są wykorzystywane od dłuższego czasu, to dopiero teraz sprawdzono, jak SI wypada w starciu z doświadczonym pilotem.

W pojedynku na symulatorach lotu SI pokonało doświadczonego amerykańskiego pilota z wynikiem 5:0. Starcie to można było śledzić w internecie, a archiwalne nagranie znajdziecie pod tym adresem w serwisie YouTube. Był to jednak tylko wstęp do dalszych testów planowanych przez armię USA.