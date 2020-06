Pierwsze zaawansowane sztuczne oko. Naukowcy sądzą, że umożliwi "nadludzkie widzenie"

Sztuczne oko byłoby dla wielu ludzi ratunkiem. Tylko w Polsce żyje około 2 milionów osób niewidomych lub niedowidzących. Przewiduje się, że do połowy tego stulecia liczba osób z krytycznym uszkodzeniem wzroku na całym świecie wzrośnie do nawet 115 mln. Tym samym nie ma na co czekać. Potrzebny jest rozwój.