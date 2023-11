Pierwsze śmigłowce Black Hawk z PZL Mielec dla Rumunii. Maszyny już przekazano

Wszystkie te śmigłowce są częścią większej umowy ramowej. Na jej mocy, w ciągu najbliższych czterech lat, do Rumunii ma trafić do 12 śmigłowców S-70 Black Hawk wyprodukowanych w Polsce przez PZL Mielec .

"Śmigłowce Black Hawk dostarczone do Rumunii zapewniają zwiększoną gotowość podczas reagowania na sytuacje awaryjne" – powiedział Janusz Zakręcki, Prezes i Dyrektor Generalny PZL Mielec. Dodał: "Śmigłowiec S-70 Black Hawk, zaprojektowany jest zgodnie z wymagającymi standardami wojskowymi, to platforma o podwójnym przeznaczeniu, idealna do wykonywania trudnych misji na dużych odległościach i wysokościach. Można go wykorzystywać w szerokim zakresie zadań, począwszy od pomocy w przypadku katastrof, poszukiwań i ratownictwa, poprzez transport medyczny czy ładunków, kończąc na zadaniach przeznaczonych dla straży pożarnej, czy patrolu morskiego".