Pierwsze Cougary już w Polsce. Transportery trafią na wschód kraju

W grudniu 2021 roku polski rząd zawarł ze Stanami Zjednoczonymi umowę na zakup 300 używanych pojazdów Cougar 4×4. Z przekazanych wówczas informacji wynikało, że pojazdy razem z pakietem szkolno-logistycznym zostaną dostarczone do Wojska Polskiego w pierwszym kwartale 2022 roku. Najnowsze doniesienia wskazują, że pierwsza partia Cougarów dotarła już do Polski. Przypominamy, co to za pojazdy i jakie mają możliwości.