Pendolino wreszcie rozpędziło się do 200 km/h. Na razie to tylko testy

Przyspieszenie pociągów Pendolino na trasie z Warszawy do Gdańska przełożono na 2020 rok. Być może teraz opóźnienia już nie będzie. Pierwsze testy właśnie się odbyły.



O ile? Z wcześniejszych ustaleń wynika, że pociągi ED250 będą rozpędzać się do 200 km/h na prostych odcinkach trasy. Stanowią one około 45 proc. drogi. Dzięki temu podróż skróci się z ok. 2:50 do nawet 2:35 godzin.