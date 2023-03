Pełnia Robaczego Księżyca. Sprawdź, kiedy jej wypatrywać

We wtorek, 7 marca ok. godziny 13:40 swojej maksimum osiągnęła pełnia Robaczego Księżyca. Zjawisko będzie wciąż widoczne wieczorem, oczywiście jeśli pozwolą na to warunki pogodowe. Warto wtedy poświęcić kilka chwil na podziwianie Księżyca, który obecnie znajduje się w opozycji do Słońca.