Pełnia księżyca w lutym. Już wkrótce na niebie zagości "Śnieżny Księżyc" i będzie wyjątkowy

W tym roku obserwatorzy nieba będą mogli obserwować wiele niezwykłych zjawisk na niebie. Najbliższym z nich będzie "Śnieżny Księżyc", który będzie można zobaczyć już w najbliższy weekend.

"Śnieżny Księżyc", czyli pełnia Księżyca, która ma miejsce w lutym to czwarta pod kątem jakości pełnia, jaką będzie można obserwować w tym roku. Nie będzie to co prawda Super-Księżyc, ale nadal zjawisko warte jest zobaczenia.