Pełnia Księżyca w kwietniu. Superksiężyc już za kilka dni

Superksiężyc to określenie opisujące moment, kiedy nasz naturalny satelita znajduje się najbliżej Ziemi, czyli w perygeum. W tym czasie Księżyc wydaje się bym ogromny, a noc jest wtedy wyjątkowo jasna.

Pełnia Superksiężyca w kwietniu

Najbliższy Superksiężyc będziemy mogli obejrzeć w nocy z 26 na 27 kwietnia i będzie to prawdopodobnie najjaśniejsza pełnia Księżyca w tym roku. Według NASA tej nocy nasz naturalny satelita będzie wydawał się do 14 proc. większy niż zazwyczaj i zaświeci ok. 30 proc. jaśniej.