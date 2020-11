Pełen lockdown w Polsce? Ekspert o "narodowej kwarantannie"

Niestety pandemia nie spowalnia, mimo wprowadzenia ostrzejszych przepisów i obostrzeń. Świadczy o tym, chociażby liczba zakażonych w ciągu ostatnich kilku dni . Zdaniem prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dra Michała Sutkowskiego, niedługo możemy przekroczyć 30 tys. zakażeń na dobę. Ekspert uważa, że może to prowadzić do jeszcze poważniejszych obostrzeń, w tym wprowadzenia narodowej kwarantanny.

Zdaniem eksperta "narodowa kwarantanna jest dziś niestety bardziej prawdopodobna niż to, że jej unikniemy". Pod koniec tygodnia powinny zostać ocenione wszystkie dotychczasowe działania, które do tej pory podjęto w celu opanowania pandemii koronawirusa.

- Jestem zwolennikiem krótkiego, mocnego i efektywnego lockdownu . On dałby tlen ochronie zdrowia. Jej to powietrze jest niezwykle potrzebne. Gdybyśmy zdecydowali się na narodową kwarantannę od soboty 14 listopada, to już w pierwszych dniach grudnia zobaczymy znaczące efekty: na poziomie kilku tysięcy zakażeń dziennie, a nie takim jak dzisiaj - dodał dr Sutkowski.

- Mam nadzieję, że to troszeczkę wpłynie na to, że sytuacja się polepszy i być może nie będzie konieczności wprowadzenia dramatycznych obostrzeń - dodał. - Na dziś jednak scenariusz narodowej kwarantanny jest bardziej prawdopodobny niż to, że jej unikniemy. Moim zdaniem w stosunku 60 do 40.