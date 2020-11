Będzie lockdown w Polsce? Nowe obostrzenia już wkrótce

Premier będzie musiał zdecydować, m.in. czy całkowicie zamknąć galerie handlowe i szkoły, czy może, zamiast tego ograniczyć się do wybranego sektora. W rozmowie z TVN24 szef KPRM minister Michał Dworczyk stwierdził, że rząd obecnie stara się "iść wąską granią, gdzie po jednej stronie jest wydolność służby zdrowia i zagrożenie całkowitej zapaści systemu opieki zdrowotnej, a po drugiej stronie bardzo poważne kłopoty gospodarcze".

Kiedy lockdown w Polsce i jak może wyglądać?

Wiadomo, że politycy nie mają jednolitego wspólnego frontu, jeśli chodzi o wprowadzenie nowych obostrzeń. Część z nich uważa, że do opanowania pandemii konieczne są ostre restrykcje. Jednak wielu z nich nie chce całkowitego lockdownu, jaki miał miejsce na wiosnę, co podkreślał m.in. Jarosław Gowin w rozmowie z Money.pl.

- Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe rozwiązania, to mogą one dotyczyć tylko handlu – mówił Gowin. Zwrócił uwagę również, że mogą pojawić się utrudnienia w przemieszczaniu się. Jednak jak na razie nie wiadomo, co i kiedy rząd zdecyduje się zamknąć. Wiadomo, że rozważane jest zamknięcie galerii handlowych i targowisk, ale nie mówi się np. o zamknięciu branży usługowej, w tym salonów fryzjerskich czy kosmetycznych.