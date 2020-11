PE chce ratować środowisko. Prostsze naprawy elektroniki to dopiero początek

Parlament Europejski ma zamiar skupić się przede wszystkim na dwóch problemach: pierwszy, o którym już wspomnieliśmy to sztuczne skracanie żywotności sprzętu elektronicznego . Co za tym idzie, konsumenci powinni, zdaniem europosłów, mieć łatwiejszą możliwość naprawy zużytej elektroniki, zamiast ją wymieniać.

Drugą kwestią, którą ma zamiar mocniej zająć się Parlament Europejski to wprowadzenie jednolitego standardu ładowarek. Temat powraca co jakiś czas, ale wygląda na to, że europosłowie mają zamiar w końcu zakończyć go i wprowadzić odgórny nakaz, by ładowarki do wszystkich smartfonów i tabletów pasowały niezależnie od tego, od jakiego producenta wyszły.