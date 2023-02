Pandemia COVID-19 nie była zamierzona? Tajny raport z USA

Dokument, o którym informuje dziennik "The Wall Street Journal" sprawia sprawę jasno: Departament Energii USA ustalił, że pandemia COVID-19 , która do Polski dotarła w marcu 2020 r. nie była zamierzona i spowodowała ją nieszczelność w chińskim laboratorium . Tajny raport wywiadowczy, na który powołuje się źródło wyklucza zamierzone działanie Chin, które miałoby mieć związek z działaniami nad bronią biologiczną.

Dane wywiadowcze pochodzą z szeregu badań, które są prowadzone przez amerykańskie laboratoria. Dziennik "New York Times" dodaje, że "wnioski Departamentu Energii USA nie pochodzą z tradycyjnych źródeł wywiadowczych, takich jak szpiedzy lub przechwytywanie komunikacji" . Do tej pory instytucja nie była w stanie wskazać konkretnego źródła pandemii.

"Wall Street Journal" zaznacza, że zdaniem innych agencji w USA, pojawienie się wirusa jest skutkiem naturalnej transmisji. Federalne Biuro Śledcze ( FBI ) twierdzi z kolei, że w chińskim laboratorium doszło do nieszczęśliwego wypadku, który w efekcie spowodował globalną epidemię.

Zbadanie tego, jak właściwie wybuchła pandemia COVID-19 i jak dokładnie działały konkretne patogeny pozwoli w przyszłości uniknąć wystąpienia podobnego zagrożenia na tak dużą skalę. Choć teoretycznie ustalenie jej źródła ze 100 proc. pewnością może być trudne lub nawet niemożliwe, ważne jest aby wykluczyć to najmniej prawdopodobne i zbadać najbardziej prawdopodobne.

Osoby, które zapoznały się z treścią tajnego raportu Departamentu Energii informują w rozmowie z dziennikiem "WSJ", że "COVID-19 nie był wynikiem chińskiego programu broni biologicznej" – tego zdania są wszystkie agencje związane ze sprawą. Co więcej, naukowcy zaangażowani w badanie pandemii nie zidentyfikowali źródła zwierzęcego, które miałoby dać początek transmisji wirusa na człowieka. Przypadkowy wyciek z laboratorium jest w takiej sytuacji najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem pojawienia się pandemii COVID-19.

"Nie ma ostatecznego wniosku w sprawie pochodzenia wirusa odpowiedzialnego za pandemię COVID-19" – skomentował John Kirby podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Jednocześnie informuje , że na prośbę Joe Bidena, wykrycie źródła COVID-19 jest teraz priorytetem dla amerykańskich agencji. "W rządzie USA nie ma obecnie konsensusu co do tego, jak dokładnie zaczął się COVID" – dodaje Kirby cytowany przez portal BQ Prime. Badacze wciąż pracują nad sprawą i docierają do kolejnych wniosków, które sugerują, że pandemia wybuchła przez nieszczęśliwy wypadek, ale wciąż nie ma ku temu pełnej zgodności wśród instytucji.