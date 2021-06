Pamiątki po Amerykanach. W Afganistanie leżą sterty złomu i zużytego sprzętu elektronicznego

Zgodnie z deklaracjami administracji Joe Bidena, wszystkie amerykańskie oddziały opuszczą Afganistan do 11 września, czyli do 20. rocznicy zamachów, które miały miejsce w 2001 roku. Wycofywaniu się żołnierzy towarzyszy wiele wyzwań, wśród których można wymienić m.in. odsyłanie sprzętu wojskowego do kraju.