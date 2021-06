Amerykańskie myśliwce przyszłości. US Air Force ujawnia szczegóły

Okazuje się, że amerykańskie siły powietrzne planują wdrożenie co najmniej dwóch różnych maszyn, które będą się różnić przede wszystkim zasięgiem i zdolnością do zbierania uzbrojenia. Defence24 zauważa, że mniejsze i tańsze myśliwce byłyby przeznaczone do działań na terenie Europy. Z kolei większe maszyny budowane będą z myślą o działaniach nad obszarami oceanicznymi.