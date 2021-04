Palisz marihuanę? Ten narząd może ucierpieć

Marihuana jest jednym z najpopularniejszych środków odurzających na świecie, którego głównym składnikiem psychoaktywnym jest tetrahydrokannabinol (THC). Dotychczasowe badania jej użytkowania wykazały, że może przyczyniać się do powstania różnych zaburzeń psychicznych: schizofrenii, problemów z pamięcią, uwagą czy koordynacją psychomotoryczną. Ma to związek z obecnością receptorów kannabinoidowych w ośrodkowym układzie nerwowym.

Palenie marihuany może powodować różne skutki uboczne

Wspomniane receptory znajdują się również w układzie wzrokowym, ale do tej pory naukowcy nie poświęcali im zbyt wiele uwagi. Badanie przeprowadzone przez ekspertów z Uniwersytetu w Granadzie rzuca jednak nowe światło na to, co dzieje się z ludzkim wzorkiem po spożyciu marihuany.