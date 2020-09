Palenie marihuany nie wpływa na efektywność pracy – nowe badanie

Użytkowanie marihuany po pracy nie zmniejszyło wydajności ludzi następnego dnia – donosi portal Science Alert. To efekt nowych badań przeprowadzonych w USA. Przeanalizowano też, w jaki sposób zażywanie marihuany o różnych porach wpływało na zdolność ludzi do wykonywania zadań oraz na ich zachowanie wobec kolegów i stosunek do obowiązków.

Marihuana w umiarkowanych ilościach nie skutkuje negatywnymi efektami w pracy na następny dzień. (Getty Images)