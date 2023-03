Pakistan przekaże Ukrainie czołgi T-80UD? Postawili jeden warunek

Jak już informowaliśmy, Pakistan należy do grupy państw, które przekazują pomoc humanitarną i militarną Ukrainie. Indyjski dziennik biznesowy "The Economic Times" zauważył, że Islamabad korzystając m.in. z portów znajdujących się w Niemczech i Polsce, transportuje do Ukrainy znaczną ilość amunicji. Jeden z takich transportów miał zawierać m.in. pociski artyleryjskie kal. 155 mm, ładunki miotające M4A4, zapalniki PDM i zapłonniki M82. Wiele wskazuje na to, że ta pomoc już niedługo może uwzględnić również czołgi T-80UD.