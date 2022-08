Pająki mogą spać i śnić. Obserwacje wskazują na występowanie fazy REM

Po to, by móc dokonać dokładnych obserwacji, nagrywała swoje obiekty nocą przy użyciu kamer podczerwonych. Okazało się, że wśród pająków występują wzmożone ruchy gałek ocznych (Rapid Eye Movement, REM), gdy te pozostawały w bezruchu. Takie zachowanie połączone z przyspieszonym biciem serca występuje u wielu zwierząt podczas fazy REM snu, czyli wtedy, gdy przeżywamy sny.

Żeby było zabawniej, podczas snu, pająki również czasem poruszają swoimi kończynami – zupełnie jak inne zwierzęta (np. biegające podczas snu psy) czy ludzie. Całość zaobserwowanych zachowań wskazują na to, że pająki prawdopodobnie śpią, a nawet śnią . To nie jedyne takie odkrycie w świecie małych zwierząt. Wcześniej udowodniono, że muszki owocówki również sypiają, lecz nie zaobserwowano u nich fazy REM.

Jest też druga strona medalu – to, co my uważamy za objawy snu i śnienia, możę być czymś kompletnie innym u skakunów i wymaga dokładnego zbadania. Dotychczasowe wnioski jednak ukierunkowują przyszłe wyniki na potwierdzenie tej tezy. Daniela Reossler planuje przeprowadzić dodatkowe badania na ten temat, by potwierdzić lub zaprzeczyć założeniom na bazie obserwacji. Potrzebuje do tego idealnych warunków laboratoryjnych. Na tę chwilę jest to temat poboczny, a zespół naukowy Roessler koncentruje się na swoich pierwotnych badaniach.