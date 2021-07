WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Karol Kołtowski Dzisiaj, 22-07-2021 07:15 Ozdrowieńcy w Polsce dostaną specjalne opaski? Lekarze jeszcze nic o tym nie wiedzą Ozdrowieńcy mają dostać specjalne opaski telemedyczne, które pozwolą lekarzom pierwszego kontaktu monitorować parametry zdrowotne pacjentów. Pomysł wszedł w życie błyskawicznie - w ciągu kilku dni. Kto otrzyma opaskę? Opaski telemedyczne dla osób, które były hospitalizowane w związku z chorobą COVID-19, mają pozwolić na stały monitoring ich parametrów zdrowotnych. Dane mają nadzorować lekarze podstawowej opieki zdrowotnej takich pacjentów. Pomysł rozwinął się tak szybko, że w zasadzie żadna z zainteresowanych stron nic o nim nie wie. Rządowe Centrum Legislacji otrzymało rozporządzenie dotyczące korzystania z opasek telemedycznych w poniedziałku 19 lipca. Zostało ono skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw z pominięciem konsultacji społecznych i konsultacji z punktami POZ, które miałyby zająć się monitoringiem stanu pacjentów. Rządowe opaski telemedyczne - jak będą działać? Zakupionych ma zostać 1000 opasek, a na ten cel rząd wyda 1,5 miliona złotych. Mają one trafić do 300-500 przychodni, a lekarze sami mają decydować o tym, kto otrzyma opaskę. Jak jednak wskazuje portal prawo.pl, nie wiadomo, jak odbywać będzie się opieka nad pacjentami. Przychodnie pracują w godzinach 8-18 od poniedziałku do piątku. Nie jest jasne też, kto ma monitorować stan pacjentów w pozostałym czasie. Samo rozporządzenie nie precyzuje zresztą, w jakich godzinach powinno się monitorować stan osób wyposażonych w opaski. Od upublicznienia projektu do jego wejścia w życie minęły 3 dni. Nowe prawo zostało wprowadzone ekspresowo i być może tu leży przyczyna wielu niesprecyzowanych kwestii. - Jak najszybsze rozpoczęcie udzielania świadczeń objętych programem pilotażowym umożliwi dokonanie niezwłocznej oceny jakości wykorzystania opasek telemedycznych w leczeniu pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, co pozwoli na podjęcie dalszych działań, usprawniających opiekę nad tą grupą pacjentów. Biorąc pod uwagę korzyści płynące dla obywateli z niezwłocznego wejścia w życie projektowanych przepisów, jak i brak jakichkolwiek zagrożeń wynikających ze skróconego okresu vacatio legis, zaproponowane rozwiązanie nie narusza przesłanki przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawnego - napisano w uzasadnieniu. Opaski telemedyczne - cena Prawo.pl informuje, że cena opasek również nie została uargumentowana. Po pierwsze - w rozporządzeniu nie podano funkcji, którymi cechować będzie się sprzęt, a po drugie, cena zakupu urządzeń wydaje się nie być rynkowa. W sklepach opaski telemedyczne mają kosztować od 200 do 1000 zł, ministerstwo ma natomiast zamiar wydać 1500 zł na sztukę. Opaski telemedyczne, to dobry sposób na monitorowanie stanu zdrowia osób samotnych, na przykład seniorów. Nie wiadomo w jakim stopniu sprawdzą się w przypadku osób, które przeszły objawowo chorobę COVID-19. Mają one korzystać ze sprzętu przez 3 miesiące. Stosowanie nowych technologii w medycynie to oczywiście rzecz niezbędna do jej rozwoju. Warto jednak nie wprowadzać zmian w sposób gwałtowny i wykorzystywać odpowiednią technologię do odpowiednich celów.