Szczepionka na COVID-19. Jedna dawka nie chroni przed wariantem Delta?

Nie są to jedyne badania na ten temat

Analiza przeprowadzona w Wielkiej Brytanii w maju bieżącego roku, doprowadziła do konkluzji, że pojedyncza dawka szczepionek Pfizer i AstraZeneca była skuteczna tylko w 33 procentach przypadków przeciwko objawowej chorobie COVID-19 wywołanej wariantem Delta. Po dwóch dawkach efektywność Pfizera wzrastała do 88 proc. a Astra Zeneki do 60 proc.