Oto "królowa oceanu". Bestia ma ponad 5 m długości i waży 1,6 tony

Żarłacz biały, znany też jako rekin ludojad to gatunek blisko spokrewniony z wymarłym już megalodonem , czyli największym drapieżnikiem, jaki kiedykolwiek pływał w oceanach. Dzisiaj żarłacze są jednymi z najgroźniejszych drapieżników na świecie. "Królowa oceanu" jest jednym z większych osobników, które udało się zaobserwować oraz jednym z najstarszych.

- Kiedy patrzysz na wszystkie zagojone blizny i plamy na jej skórze, naprawdę patrzysz na historię jej życia, co sprawia, że ​​czujesz się nieistotny - powiedział lider wyprawy OCEARCH Chris Fischer w wideo opublikowane na Facebooku. - Czujesz podziw i szacunek dla zwierzęcia i całej jego mądrości.

"Królowa oceanu"

Żarłacz biały może żyć nawet 70 lat. Nukumi prawdopodobnie urodziła swój pierwszy miot 30 lat temu, co czyni ją co najmniej babcią, powiedział Fischer. Prawdopodobnie rozmnażała się około 15 razy w swoim życiu, co oznacza, że mogła mieć nawet 100 potomstwa.