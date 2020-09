Megalodon miał 16 metrów długości. Naukowcy ustalili rozmiary giganta

Naukowcy z Uniwersytetu Bristolskiego i Uniwersytetu w Swansea ustalili, że największa dotąd znana ryba drapieżna, żyjąca w okresie od 16 do 3 milionów lat temu, mierzyła około 16 metrów długości. Sama głowa giganta miała długość 4,65 metra, jego ogon 3,85 metra. Co ciekawe, płetwa megalodona była wielkości dorosłego człowieka . Z ustaleń badaczy wynika, że mierzyła 1,62 m.

- To był mój wymarzony projekt. Studiowanie całego megalodona jest trudne, biorąc pod uwagę że to, co mamy, to zaledwie wiele oddzielnych zębów - wyjaśnił naukowiec.