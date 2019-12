Oszustwo. Wykradł prawie 100 tys. zł. Przejął hasło, bo podał się za policjanta

Policja ostrzega przed ciągle groźnym oszustwem "na policjanta". Łatwowierne osoby mogą stracić wszystkie oszczędności.



Na stronie internetowej policji opisana jest historia 50-letniej mieszkanki Lublina. Złodziej zadzwonił do niej, podszywając się pod funkcjonariusza. Poinformował, że pieniądze kobiety są zagrożone, więc natychmiast musi zmienić login i hasło do banku, a na dodatek podać go policji.