Oszustwo na BLIK-a. Przestępca wyłudził 2 tysiące złotych

Policja ostrzega przed oszustwami

Znajomy na Messengerze poprosił Cię o pożyczkę? Uważaj, to może być oszustwo - alarmują policjanci. - Bądźmy czujni i nie dajmy się zwieść pozorom. Weryfikujmy wiadomości otrzymane od znajomych, w których proszą oni o pożyczenie pieniędzy. Najpierw skontaktujmy się ze znajomym telefonicznie i upewnijmy się, czy faktycznie to on potrzebuje tego rodzaju pomocy. Nie kierujmy się pośpiechem, lecz zdrowym rozsądkiem, co pozwoli nam uniknąć straty pieniędzy - czytamy w specjalnym komunikacie.