Naukowcy używają uczenia maszynowego do opracowania narzędzia diagnostycznego COVID-19

Naukowcy z University of Maryland opracowali metodę generowania wysokiej jakości zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej, która może być wykorzystana do dokładniejszej, niż pozwalają na to obecne metody, diagnozy COVID-19.

Lekarze zajmujący się pacjentami chorymi na COVID-19 w Rzymie. Zdjęcie ilustracyjne (Getty Images)