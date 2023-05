Oszukaj małego szkodnika. Czym jest "chemiczny kamuflaż" dla plonów?

Pułapki i trucizny często nie są wystarczające do ochrony plonów przed zgrajami głodnych myszy, które zwłaszcza w okresie suszy mogą szukać wartościowego pożywienia na nawadnianych polach, podczas gdy inne naturalne źródła pokarmu stają się mniej dostępne. Dodatkowo rozrzucona trucizna i pułapki mogą szkodzić innej zwierzynie, która nie zagraża uprawom, a nawet ma na nie korzystny wpływ poprzez eliminowanie niektórych szkodników. Naukowcy podeszli więc do zagadnienia z innej strony i zastanowili się jak powstrzymać głodne zwierzęta przed znalezieniem naszych roślin.

Największe straty myszy w australijskich uprawach przynoszą w okresie dwóch tygodni pomiędzy siewem a kiełkowaniem. Świeże kiełki wydzielają niezwykle pociągający gryzonie zapach, co prowadzi do masowego wykopywania ich przez szkodniki. Podobnie jak u większości zwierząt węch jest głównym narzędziem pomagającym myszom zdobywać pożywienie. Świat jest pełen zapachów , a głodni zbieracze muszą priorytetowo traktować te, które są ważne i odróżniać je od bezużytecznych.

Metoda dezinformacji polega z kolei na tym, by wystawiać zwierzęta na przedwczesną ekspozycję zapachów. Jeśli myszy wywęszą jedzenie wielokrotnie w miejscu, w którym finalnie go nie będzie, to z biegiem czasu nauczą się ignorować ten zapach. Jest to efekt odwrotny do tego, który znamy ze słynnego eksperymentu Pawłowa z psami. Taka metoda została już zastosowana przez naukowców celem chronienia gniazd ginących gatunków ptaków przed drapieżnikami na Nowej Zelandii.