Ostatni lot Amelii Earhart. Było ją słychać głośno i wyraźnie, po czym zniknęła

Była u szczytu sławy. Robiła to, co kochała najbardziej, a rzesze fanów z zapartym tchem śledziły jej najnowsze dokonania. W lipcu 1937 r. Amelia Earhart wraz z Fredem Noonanem wsiedli do samolotu i wystartowali, kierując się na wschód. To był ostatni raz kiedy widziano ich żywych. Widziano, bo słychać ich było jeszcze wiele godzin później.