Ośrodek badawczy JF-22. W hipersonicznym wyścigu Chiny wyprzedziły resztę świata

10 kilometrów na sekundę. Około 30 machów. Testy z wykorzystaniem takich prędkości umożliwia najnowszy, chiński ośrodek badawczy. Obiekt o nazwie JF-22 zostanie oddany do użytku w 2022 roku. To tunel, pozwalający uzyskać przepływ powietrza, odpowiadający prędkościom, z jaką na razie nie mamy do czynienia na Ziemi.