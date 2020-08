Bombowce B-52 Stratofortress przelecą dziś nad Polską. Będą im towarzyszyć nasze F-16

Cztery bombowce typu B-52 Stratofortress stacjonują obecnie w bazie RAF Fairford w Wielkiej Brytanii. 28 sierpnia maszyny wystartują i rozpoczną przelot nad Europą w ramach misji Allied Sky. Jej celem jest zacieśnienie sojuszu, ale ma też praktyczne znaczenie. Przedstawia gotowość do szybkiej reakcji i odstraszania oraz zdolność kooperacji pomiędzy siłami zbrojnymi państw członkowskich NATO.

Podczas przelotu B-52 nad Europą, bombowce będą integrować się z siłami powietrznymi innych państw czytamy na stronie internetowej Europejskiego Dowództwa Amerykańskich Sił Zbrojnych . Towarzyszyć im mają samoloty myśliwskie oraz samoloty obsługujące tankowanie w powietrzu. Allied Sky to nowa odmiana rutynowych misji BTF, które odbywały się nad Europą już od 2018 roku. Łącznie odbyło się 200 podobnych lotów nad sojuszniczymi państwami.

Polska jest jednym z krajów, które będą aktywnie uczestniczyć w misji. Pozostałe państwa NATO, które mają integrować się z bombowcami to: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz oczywiście Stany Zjednoczone.

Jak obserwować przelot B-52 nad Europą i Polską?

Pewnie większości z was na myśl o takim wydarzeniu przychodzi do głowy serwis FlightRadar24. Niestety na tym radarze nie znajdziemy wojskowych samolotów, ale są inne podobne witryny, gdzie lokalizowanie B-52 będzie dość proste. Jeden z nich znajdziecie pod tym adresem. Po odwiedzeniu witryny, należy przycisnąć klawisz "U" na klawiaturze, aby odfiltrować loty samolotów cywilnych i pokazywać jedynie militarne. Można to zrobić również poprzez przyciśnięcie znaczka umieszczonego w prawym górnym rogu mapki.