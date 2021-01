ORP Orzeł powrócił do portu w Gdyni. Polski okręt zakończył cykl szkoleń

ORP Orzeł zakończył szkolenia morskie i zawitał ponownie do Portu Wojennego Gdynia. Przez ostatnie dni okręt realizował zadania polegające na przygotowaniu do zaliczenia egzaminu dopuszczającego go oraz jego załogę do działania zgodnie z przeznaczeniem.

ORP Orzeł powrócił do portu w Gdyni po serii szkoleń Źródło: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych