Orbita Ziemi to śmietnik. Nowe rozwiązanie pozwoli go posprzątać

Na orbicie Ziemi robi się tłoczno od dłuższego czasu, co stwarza zagrożenie zarówno dla nowych misji kosmicznych, jak i działających satelitów. Dlatego w najbliższy weekend na orbitę zostanie wysłana ELSA-d (End-of-Life Services) - japoński satelita, który będzie imitował kosmiczny serwis sprzątający.

ELSA-d składa się z dwóch elementów: pierwszy z nich to kosmiczny "śmieć", który ma zostać złapany i sprowadzony do atmosfery przez drugi element. Test będzie kilkakrotnie powtarzany i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to później rozpocznie się 6-miesięczna misja mająca na celu spalenie kosmicznych śmieci w atmosferze.