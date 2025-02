Operacja Unthinkable. Churchill chciał rozpętać III wojnę światową dla Polski

W maju 1945 r. powstał poufny dokument, który przedstawiał zarys operacji Unthinkable (pl. "Nie do pomyślenia"). Plan zakładał atak zachodnich aliantów na Związek Radziecki, co mogło doprowadzić do wybuchu III wojny światowej. Chociaż Winston Churchill sugerował, że jednym z celów ataku miało być stworzenie "uczciwego ładu" dla Polski, trudno było uznać jego motywacje za idealistyczne. Decyzja miała głównie wymiar pragmatyczny – chodziło o jak największe osłabienie ZSRR i odsunięcie zagrożenia od terytoriów brytyjskich.