Rosyjskie cmentarzysko samolotów. Znajdują się tu maszyny z II wojny

Myśliwiec, którym latał, najpierw trafił do Moskwy, a następnie uzyskał licencję eksportową i został przekazany do warsztatu Jima Pearce’a w West Sussex w Anglii, gdzie przeszedł dokładną renowację. Ostatecznie odrestaurowany samolot został zakupiony przez amerykańskie Niagara Aerospace Museum w Buffalo w stanie Nowy Jork, gdzie można go oglądać do dziś.