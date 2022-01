Omikron jeszcze groźniejszy. Pojawił się też kolejny wariant koronawirusa

Nowy wariant koronawirsua - IHU - został rozpoznany na początku grudnia zeszłego roku. Naukowcy podają, że "szczep posiada 46 mutacji, co czyni go bardziej odpornym na szczepionkę i bardziej zakaźnym niż oryginalny wirus". Do tej pory wykryto zaledwie kilkanaście przypadków IHU we Francji, ale sytuacja jest na bieżąco monitorowana.