"Olbrzym" znaleziony u wybrzeży Wietnamu. Nazwali go podwodnym Darthem Vaderem

To Bathynomus vaderi znaleziony w Morzu Południowochińskim - nowy rodzaj skorupiaków z rzędu równonogów (Isopoda). Właściwie należy do stonogowców olbrzymich, które obficie występują w zimnych, głębokich wodach. Badacze podzielili się swoim odkryciem w naukowym czasopiśmie "ZooKeys" .

Zespół badawczy zaobserwował nowy gatunek po zbadaniu próbek kupionych od wietnamskich rybaków w Hanoi w Wietnamie. Skorupiak Bathynomus vaderi należy do rodzaju Bathynomus – gromadzącego stonogowce olbrzymie. Jest to "supergigant", osiągający masę ponad jednego kilograma i długość do 32,5 centymetrów, co czyni go jednym z największych stonogowców.