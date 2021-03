Okręt podwodny USA zaatakowany. "Ludzie byli pożerani żywcem"

Na USS Connecticut tym wrogiem są pluskwy. Mowa o jednym z trzech podwodnych okrętów atomowych typu Seawolf (okręt do zadań specjalnych). Ta jednostka od początku była wyjątkowa i nie dlatego, że zamieszkały tam owady tylko dlatego, że ta maszyna została zaprojektowana na końcu zimnej wojny w myśl zasady, że to ma być najlepszy okręt w swojej klasie. Za jakością szła cena, która wtedy wynosiła trzy miliardy dolarów za sztukę... co skończyło się tym, że po zakończeniu zimnej wojny z planowanych 29 jednostek wojsko dostało 3 i zaczęto tworzyć mniej wymagające jednostki typu Virginia (do dziś są produkowane seryjnie).