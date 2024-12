Okazja dla Ukrainy. Mogą pozyskać sprzęt z Syrii

W kontekście lotnictwa, Syria posiadała do 30 myśliwców MiG-29, z których część została zmodernizowana do wersji MiG-29SM, oraz bombowce Su-24MK. Te maszyny, choć nie najnowsze, mogą być wartościowym dodatkiem do ukraińskiego arsenału, zwłaszcza w obliczu ograniczeń w dostępie do nowoczesnych technologii wojskowych.

Pierwszy z tych sprzętów to broń będąca w służbie od 2022 r. Pojedynczy pocisk Fateh-110 ma niemal 9 m długości przy wadze ok. 3,5 t. Głowica bojowa składa się z materiału wybuchowego o wadze ok. 500 kg. Zasięg tej amunicji określa się na ok. 300 km. Z kolei samoloty MiG-29, które znajdują się w arsenale Syrii, to maszyny z lat 70. ubiegłego wieku, które pełnią rolę myśliwców frontowych. Rozpędzają się do prędkości 2,3 Ma (ok. 2400 km/h) i mogą operować na pułapie 17,5 km, przenosząc uzbrojenie o łącznej wadze nawet 5,5 t.